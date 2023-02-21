Уровень заболеваемости ковидом в Красноярском крае вырос в 1,3 раза Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю в Красноярском крае выросла заболеваемость ковидом. Об этом сообщает руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По словам главы ведомства, ситуация с гриппом и ОРВИ остается на уровне предыдущей недели, то есть – достаточно серьезной. Еще большие опасения Дмитрия Горяева вызывает ковид. Так, заболеваемость коронавирусом выросла в 1,3 раза.

То есть, в период с 13 по 19 марта в Красноярском крае зафиксировано 894 новых диагноза «коронавирус». В Роспотребнадзоре призывают не забывать об элементарных правилах профилактики.