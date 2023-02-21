В Красноярске госавтоинспекторы накормили водителей блинами

Фото: МВД по Красноярскому краю

20 февраля в Красноярске в честь начала масленичной недели сотрудники ГИБДД накормили автомобилистов блинами. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

У колец на Предмостной площади и 9 мая-Шахтеров инспекторы ГИБДД выборочно останавливали машины, после чего спрашивали водителей, как правильно проезжать перекрестки с круговым движением.

За правильные ответы госавтоинспекторы вместе с представителями автошколы «Вектор» угощали автомобилистов блинами, а также вручали памятки с призывом соблюдать ПДД. В ГИБДД напоминают, что выезжать на кольцо можно с любой полосы, а съезжать - только с крайней правой.