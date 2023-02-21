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НовостиОбщество21 февраля 2023 1:53

В Красноярске госавтоинспекторы накормили водителей блинами

Заодно проверили автомобилистов на знание ПДД
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

20 февраля в Красноярске в честь начала масленичной недели сотрудники ГИБДД накормили автомобилистов блинами. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

У колец на Предмостной площади и 9 мая-Шахтеров инспекторы ГИБДД выборочно останавливали машины, после чего спрашивали водителей, как правильно проезжать перекрестки с круговым движением.

За правильные ответы госавтоинспекторы вместе с представителями автошколы «Вектор» угощали автомобилистов блинами, а также вручали памятки с призывом соблюдать ПДД. В ГИБДД напоминают, что выезжать на кольцо можно с любой полосы, а съезжать - только с крайней правой.