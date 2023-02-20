В Красноярском крае экс-судью обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае будут судить бывшего председателя Туруханского районного суда. Его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий – по версии следователей, он платил зарплату фиктивно трудоустроенному сотруднику.

На работу в суд председатель «устроил» мать своего секретаря – женщина получала деньги за ставку «оператора ЭВМ», но фактически не работала. На ее счет накапала зарплата, премии и отпускные на 210 тысяч рублей, а еще 55 тысяч женщина незаконно возместила из бюджета в качестве компенсации.

Обман вскрылся лишь спустя два года, в 2019 году, и тогда женщина начала ходить на работу, выполняя несложные поручения. Но было уже поздно – делом заинтересовались в ФСБ, далее началось расследование, которое признало фигуранта виновным. Дело с обвинительным заключением было отправлено в суд.