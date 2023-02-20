В Туве во время праздников будет действовать «сухой закон»

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В Туве на праздники запретят продавать алкоголь. В столице республики запретят продажу спиртного 21, 23 и 24 февраля. К аналогичным мерам прибегнут и в других муниципалитетах Тувы.

Рекомендации были анонсированы в преддверии сразу трех праздников. В республике отметят День защитника отечества, масленицу и Шагаа.

«В преддверии праздничных выходных хотел бы обратить внимание на тему ответственного вождения. Каждую неделю выявляются нетрезвые водители или люди, вовсе управляющие автотранспортом без прав», – отметил в соцсетях губернатор Владислав Ховалыг.