В Красноярске в общежитии СФУ прорвало трубу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в общежитии Сибирского федерального университета № 22 (на проспекте Свободном, 76 д) случилось чрезвычайное происшествие. Примерно в два часа ночи где-то на чердаке или верхнем этаже лопнула труба с холодной водой и начался настоящий потоп. Вода текла даже через полости в стенах, выливалась через розетки, дошла с десятого этажа до третьего.

Студенты вскочили с кроватей и кинулись спасать свое жилище – ведрами, тряпками, собирали воду, стоя в ней по щиколотки. Даже когда сантехники отключили подачу воды в здание, еще немало времени понадобилось, чтобы все собрать. Теперь сколько времени понадобится на то, чтобы высушить помещения.

В пресс-службе СФУ сообщили, что хозяйственная часть и личное имущество студентов не пострадали. Электроснабжение восстановлено, трубу починили и уже вернули воду.