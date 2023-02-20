В Красноярском крае назвали победителей конкурса «Созидание»

В конкурсе принимали участие слушатели Школы социального предпринимательства. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае объявили победителей конкурса социальных проектов «Созидание». Сразу три стартапа получили гранты на развитие. В конкурсе принимали участие слушатели Школы социального предпринимательства – руководители и сотрудники бюджетных учреждений, представители некоммерческих организаций, начинающие бизнесмены, которые хотят и готовы строить бизнес в таких востребованных отраслях, как образование, медицина, детский спорт, продление активного долголетия людей старшего поколения и т.п.

Победу одержали проект «Лаборатория технического творчества «ТехноStart» педагога дополнительного образования средней школы № 3 города Бородино Елены Шелепиной, проект «Отражение» менеджера социальных проектов местной организации Всероссийского общества инвалидов города Назарово Ирины Кочетовой и проект секции по кикбоксингу для малышей педагога дополнительного образования Детского юношеского центра города Шарыпово Кирилла Сорочкина.

– Грант конкурса «Созидание» – весомый вклад в развитие лаборатории. Она действует всего полгода, но уже показала свою востребованность: начинали мы с первоклассников, сегодня подключились ребята постарше, - рассказывает Елена Шелепина из Бородино. - Первоклашки даже принимали участие в соревнованиях по робототехнике «Робо-сумо», и пусть пока без призовых мест, но для них это большой прогресс – они сами собрали, запрограммировали роботов и попробовали свои силы в «боях» с более опытными участниками.

Участникам проекта «Отражение» из Назарово победа в грантовом конкурсе даст возможность начать самостоятельно зарабатывать.

– Наш проект направлен на самореализацию мам, воспитывающих особых детей, - поясняет Ирина Кочетова. – Это межрегиональный проект, в нем могут участвовать мамы из разных регионов. Мы планируем изготавливать текстильные изделия с элементами вышивки.

Добавим, поддержку проектам оказывает Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ». За время существования Школы социального предпринимательства и конкурса «Созидание» – с 2012 года – в городах и поселках Сибири и Дальнего Востока были запущены сотни стартапов, созданы новые рабочие места, жителям открыт доступ к социальным услугам уровня мегаполисов.