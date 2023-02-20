На трассах вокруг Красноярска установят детекторы и камеры на сумму более 150 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На автодорогах вокруг Красноярска планируется установить большое количество приборов, контролирующих безопасность движения. Речь идет о детекторах транспорта – 110 единиц, автоматических дорожных метеостанциях – 6 единиц, динамических информационных табло – 12 штук и камерах видеонаблюдения. В 2023 году на эти цели выделят 157,4 миллиона рублей, пишут Sibnovosti со ссылкой на министерство транспорта.

Оборудование установят на участках с интенсивным движением, особенно в точках, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Их задача – предотвращать аварийную обстановку и фиксировать нарушения с последующим наказанием виновных. Дорожные службы будут отслеживать показания автоматических метеостанций и направлять спецтехнику для подсыпки проезжей части. Также на дорогах появятся 40 поворотных купольных камер видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС.