В Минусинске сотрудник «Горводоканала» попался на взятке Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске сотрудник «Горводолоканала» попался на взятке, следком завел уголовное дело. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в феврале этого года специалисты ведомства проверяли приборы учета потребления горячей и холодной воды и обнаружили в одной из квартир нарушения: пломбы были сорваны.

Владелице квартиры грозил штраф в размере 76 тысяч рублей, плюс ей насчитали задолженность за воду в размере 24 тысяч. Итого – сотня. Подозреваемый решил «помочь». Он встретился с женщиной и предложил уладить проблему за 20 тысяч рублей: как только она ему заплатит, он тут же заново опломбирует счетчики, задолженность будет скрыта.

- Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками полиции в момент получения денежных средств, - рассказали в пресс-службе регионального следкома. Там уточнили, что идет проверка, возможно, это не единичный случай.