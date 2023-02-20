На юге Красноярского края сошла снежная лавина. Фото: ГИБДД

На юге Красноярского края сошла снежная лавина. Давно знакомое место – Курагинский район, автодорога из районного центра в Черемшанку, 27-й километр. Снег здесь сходит каждую зиму, порой по нескольку раз за сезон. К счастью, пострадавших не было, вот и на этот раз в момент обрушения лавины на ее пути не было транспорта.

По информации МЧС, объем лавины составляет более 500 кубических метров. Более 70 метров дороги оказались под снегом, сейчас там активно работает специальная дорожная техника. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, они обеспечивают безопасность. Добавим, что движение транспорта реверсное, то есть по одной полосе поочередно в одну, затем в другую сторону.