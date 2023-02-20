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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 7:24

В Красноярске полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного бесправника

По итогу на него составили 13 протоколов и завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного бесправника

В Красноярске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного бесправника

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного бесправника, который совершал опасные маневры на дороге. Минувшей ночью, 19 февраля наряд ДПС патрулировал улицы города, когда заметил подозрительный фургон. На сигнал остановиться тот прибавил газу и попытался скрыться, летел на красный сигнал светофора, по встречной полосе.

Когда стало понятно, что по-хорошему опасного лихача не остановить, в ход пошло оружие. Несколько выстрелов по колесам – на повороте водитель не справился с управлением, фургон свалился в кювет на боковую.

Как оказалось, за рулем находился 24 местный житель. Ранее он лишился прав за пьяную езду. На сей раз от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На задержанного составили в общей сложности 13 административных протоколов. Кроме того завели уголовное дело.