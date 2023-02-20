В Красноярском крае 1 марта проверят систему оповещения населения

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На территории всего Красноярского края и Красноярска 1 марта планируется провести комплексную проверку работоспособности системы оповещения населения гражданской обороны. Первый запуск произойдет в 10.30, сообщает центр ГО и ЧС по региону.

После этого сирены будут звучать в течение всего рабочего дня. Сигнал будет слышно не больше минуты, затем заработают громкоговорители. Жители края услышат сообщение «Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения!».

Граждан просят не паниковать и отнестись к проверке с пониманием.