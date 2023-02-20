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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:17

В Красноярском крае 1 марта проверят систему оповещения населения

Сирены будут звучать не более 1 минуты
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории всего Красноярского края и Красноярска 1 марта планируется провести комплексную проверку работоспособности системы оповещения населения гражданской обороны. Первый запуск произойдет в 10.30, сообщает центр ГО и ЧС по региону.

После этого сирены будут звучать в течение всего рабочего дня. Сигнал будет слышно не больше минуты, затем заработают громкоговорители. Жители края услышат сообщение «Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения!».

Граждан просят не паниковать и отнестись к проверке с пониманием.