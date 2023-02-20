Бывшего руководителя Красноярского ЦСМ будут судить за коммерческий сговор с тещей

Бывшего руководителя Красноярского ЦСМ будут судить за сговор с тещей. Фото: прокуратура

Прокуратура утвердила обвинительное заключение на бывшего руководителя Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний Василия Моргуна. Уголовное дело было заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год обвиняемый производил газовые смеси на площадях, принадлежащих ЦСМ, руками его сотрудников. Реализовывал смеси через фирму «Диолаб-Сибирь», учредителями фирмы была его теща и знакомые лица. Однако все полученные средства прошли мимо ведомства, получается – в частные карманы. Доход от такой деятельности составил 16,2 миллиона рублей, в том числе чистая прибыль 1,6 миллионов.

Но это еще не все. Чтобы снизить затраты фирмы, обвиняемый выкупил у нее установку для смешения газов за 765 тысяч рублей, деньги взял из бюджета ЦСМ.

Свою вину Моргун не признал, дело передано в суд.