В Железногорске в гараже сгорел автомобиль Фото: ИВАНОВА Диана

В Железногорске в гаражном кооперативе произошел пожар, в результате которого пострадал один из боксов. Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение на телефон экстренной службы поступило поздним вечером в субботу 18 февраля. В 22 часа на месте уже была спецтехника и отряд пожарных.

- На момент прибытия из-под ворот гаража шел черный дым. После вскрытия ворот обнаружен горящий легковой автомобиль. Время ликвидации пожара 22.08 часов. В результате дым закоптил стены и потолок гаража. Была повреждена внутренняя отделка автомобиля, погорел он и снаружи. А электрическая батарея внутри полностью уничтожена, - сообщили в МЧС.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки при зарядке электробатареи автомобиля.