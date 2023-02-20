В Красноярске заказали проект долгожданной школы в «Образцово» за 19 миллионов рублей

В Красноярске, похоже, сдвинулся с мертвой точки вопрос о строительстве школы в микрорайоне «Образцово». Образовательное учреждение обещал своим дольщикам застройщик «СМ.СИТИ», однако дальше картинки на бумаге дело не пошло. Обманутые жители не раз обращались во все инстанции с просьбой дать школу их детям. Наконец, стало известно: администрация города ищет подрядчика на разработку проекта.

По условиям контракта подрядчик должен будет разработать документацию, создать информационную модель объекта, провести инженерные изыскания и получить положительного заключение госэкспертизы, пишет «МК-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Начальная цена контракта составляет 19,37 миллионов рублей. Победил тот из участников торгов, кто запросил объективно меньшую цену. Все работы нужно выполнить до 30 ноября 2023 года.