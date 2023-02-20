В Норильске полиция вернула владельцу похищенную цепочку за 250 тысяч рублей. Фото: МВД

В Норильске правоохранители вернули владельцу похищенную цепочку – массивную золотую плетенку весом в 40 граммов и ценой в четверть миллиона рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

История произошла в декабре прошлого года. В одном из питейных заведений случилась драка: ссора между посетителями переросла в кулачный бой. Когда их разняли, еще долго кипятились. И только когда остыли, один из участников драки заметил, что на шее нет цепочки. Стал искать – бесполезно, никто ничего не знал и не видел. Тогда норильчанин обратился в полицию.

Сыщики нашли не только следы, но и саму цепочку. Оказалось, что ее прибрал один из посетителей, 32-летний приезжий. Он в драке не участвовал, но наблюдал. И увидел, как украшение упало на пол, подобрал его. По статье «Кража» ему грозит до 5 лет лишения свободы.