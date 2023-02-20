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НовостиОбщество20 февраля 2023 4:53

Новым главой Туристского информационного центра Красноярского края стал Игорь Грязин

До этого он 12 лет возглавлял дирекцию природного парка «Ергаки»
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал "ВЕРХУШИНА"

Фото: телеграм-канал "ВЕРХУШИНА"

Должность директора Туристского информационного центра Красноярского края занял Игорь Грязин. О назначении рассказала в социальных сетях Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора региона.

Игорь Грязин 12 лет был главой Дирекции природного парка «Ергаки». За это время парк превратился в один из центров экологического туризма. Для упрощения работы там настроили систему регистрации посетителей, открыли визит-центр. Проводилась научно-исследовательская, просветительская и волонтерская деятельность.

- Уверена, что назначение Игоря Валентиновича – это серьезное усиление нашей команды, - написала Юлия Верхушина.