На «Красноярских столбах» заблудились мужчина с ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории национального парка «Красноярские столбы» на минувшие выходные спасатели вызволили из затруднительной ситуации трех человек. Накануне, 19 февраля, поступил сигнал от 46-летнего туриста, который получил растяжение правого голеностопа. Понятное дело, что самостоятельно дойти до улицы Свердловской и оттуда уехать домой, он не смог бы. Спасатели эвакуировали его из леса.

Вечером в воскресенье – второй сигнал, что в районе Царских ворот заблудился мужчина с мальчиком. Спасатели обследовали более 10 км троп. Оба, 15-летний сын и 40-летний отец, найдены.

Также вечером 19 февраля специалисты КГКУ «Спасатель» выезжали на поиски двух 17-летних приятелей, который выехали кататься на квадроцикле в район деревни Лукино Березовского района и заблудились. Пришлось «прочесать» более 60 километров лесных дорог. Ночью молодые люди были найдены.