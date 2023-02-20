В Красноярском крае у матери и сожительницы взяточника взыскали 12,9 миллионов рублей. Фото: прокуратура края

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему государственному служащему, который должен был защищать государственный лесной фонд, а вместо этого отдал его на вырубку. Получил за это взятку в размере 22,8 миллионов рублей. И решил инвестировать их в недвижимость. Но не в Красноярске, вообще не в Сибири, а в курортном городе Сочи.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, осужденный за взятку гражданин успел приобрести три квартиры и зарегистрировал их на фиктивных владельцев. Однако когда началось следствие, две квартиры успел продать третьим лицам. Однако затем взяткополучатель умер.

И тогда взыскание по суду было направлено на его наследниц – мать и бывшую сожительницу. У одной забрали в пользу государства квартиру ценой 6,5 миллионов рублей. У другой 6,4 миллиона рублей в счет уже проданных объектов недвижимости. Остальные средства – почти 10 миллионов рублей – взыскать уже не с чего, они были, видимо, потрачены.