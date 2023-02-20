В Красноярске задержали мужчину, напавшего в подъезде на 12-летнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 12-летней девочки. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что все случилось еще на минувшей неделе, 15 февраля. Около полудня школьница возвращалась домой, когда вместе с нею в подъезд зашел незнакомый ей молодой человек. Там он совершил при ней развратные действия, после чего скрылся. Девочка рассказала обо всем родителям, а те написали заявление в полицию.

Спустя несколько дней подозреваемого нашли, им оказался 19-летний житель краевого центра. На первом же допросе он во всем признался, отпираться смысла не было. Так что в скором времени ему будет предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о том, чтобы поместить его в СИЗО на период следствия.