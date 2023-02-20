Ночной снегопад засыпал Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночной снегопад засыпал улицы Красноярска. В администрации города рассказали, что дорожные службы с вечера выехали на смену и чистили улицы и тротуары, но к утру снова пошел снег и засыпал все результаты их трудов. Так что горожане, отправляясь на работу, вновь задались вопросом о нечищеных дорогах.

«Мы не унываем и дальше продолжим качественно выполнять свою работу! Сегодня ночью на улицах работало 140 единиц техники. Сейчас, в час пик, часть машин ушла на пересменок, часть — на окраины города, чтобы не мешать движению. Совсем скоро мы ринемся в бой со снегом с новыми силами новой смены дорожных рабочих!» - пообещали дорожники.

Добавим, что синоптики прогнозируют теплую, по плюсовой температуры, погоду, а также продолжение осадков. Для коммунальщиков снег – проблема, а для горожан, напротив – после двух недель «черного неба» немного чистоты.