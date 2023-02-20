В Красноярске девушка обвиняет охранника бара в изнасиловании Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девушка обвиняет охранника одного из баров в изнасиловании. В пресс-службе регионального следкома информацию подтверждают и сообщают: личности потерпевшей и подозреваемого установлены, идет проверка. Предварительно известно, что все случилось 12 февраля. Увеселительное заведение находится на улице Сурикова.

Две девушки пришли сюда отдохнуть, заказали алкоголь. Когда к ним начал приставать пьяный посетитель, потерпевшая попросила помощи у охранника бара, тот помог – на этом они вроде как познакомились и немного пообщались. А когда настало время уходить, девушка задержалась, чтобы попрощаться со знакомыми, но тут подозреваемый затащил ее в туалет и надругался.

Подруга, которая осталась на улице дожидаться, тоже якобы стала жертвой неизвестного насильника, который увез ее к себе домой. Однако она не стала писать заявление в полицию. Это также является предметом проверки