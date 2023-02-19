«Хозяин тайги»: в конкурсе рисунков «Лес глазами детей» появились первые участники!

Галерея творческого конкурса «Лес глазами детей» стремительно пополняется рисунками! Объединяет их одно – лес! В каждой работе это главный герой. Например, Алиса Шестакова из Дивногорска нарисовала огромного медведя, олицетворяющего сибирскую природу. Свой рисунок девочка назвала «Хозяин леса».

Напоминаем, творческий конкурс «Лес глазами детей» - это совместный проект Лесопожарного центра Красноярского края и медиагруппы «Комсомольская правда», который проводится в преддверии Международного дня лесов (отмечается 21 марта).

К участию приглашаются дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет. От одного ребенка принимается один рисунок.

Участникам нужно изобразить красоту леса, как его защищают от вредителей и болезней, охраняют от пожаров. Борьбу с огнем в регионе ведут отважные сотрудники краевого Лесопожарного центра – лесные пожарные, парашютисты и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты региональной диспетчерской службы.

Прием заявок продлится до 6 марта. С 7 марта стартует голосование, которое продлится по 15 марта. Итоги подведем 17 марта. Победителями станут 9 участников в трех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера» и «Выбор редакции «Комсомольская правда».

Церемония награждения победителей состоится 21 марта в краевом Музее леса. Ребят ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.

Партнеры проекта - Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество.

Все подробности на странице конкурса.