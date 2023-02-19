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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 10:03

В Железногорске сотрудники ППС спасли 70-летнего мужчину, лежавшего в закрытой квартире без сознания

Они проникли в жилье при помощи сотрудников МЧС
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Железногорске сотрудники патрульно-постовой службы смогли спасти 70-летнего одинокого мужчину, лежавшего в закрытой квартире без сознания. Как сообщили в МВД, полицейские проникли в жилье при помощи сотрудников МЧС.

В дежурную часть обратилась знакомая пенсионера. Она рассказала, что пришла проведать мужчину, но ей никто не открыл. Свет в квартире не горел, а входная дверь заперта изнутри – значит он находится там.

К мужчине немедленно направили наряд ППС - лейтенанта полиции Александра Сучкова и его напарника младшего сержанта Александра Петрова. Когда полицейские попали в квартиру, то оказалось, что пенсионер лежит на полу без сознания. Ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

70-летний мужчина упал, когда хотел подойти к телефону. Самостоятельно подняться он не смог, а после удара головой в скором времени потерял сознание.

Сейчас жизнь и здоровье 70-летнего железногорца находятся в безопасности.