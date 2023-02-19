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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 5:51

В Минусинске арестовали мужчину, пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна на глазах у трёхлетнего ребенка

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

В Минусинске на время следствия арестовали 24-летнего мужчину, пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна на глазах у трехлетнего ребенка. Как сообщили в прокуратуре, суд избрал меру пресечения в виде пребывания в СИЗО на 2 месяца.

Как рассказали в СК, 24-летний мужчина напился и поругался со своей 23-летней подругой, после чего начал угрожать убийством дочери. Он схватил ребенка и свесил его из окна пятого этажа. Трагедию предотвратила соседка, которая услышала шум в квартире и пришла разобраться с ситуации.

В прокуратуре уточнили, что мать ранее на учете не состояла, а вот отец уже был судим.