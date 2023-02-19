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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 3:18

В Красноярском крае спасли мужчину, застрявшего ночью на снегоходе посреди водохранилища

Его вытащили при помощи катера на воздушной подушке
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае спасли 41-летнего мужчину, застрявшего ночью на снегоходе посреди красноярского водохранилища. Как сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель», снегоходчику потребовалась эвакуация.

Все произошло в ночь на 19 февраля. У мужчины сломался снегоход в тот момент, когда он пересекал лед красноярского водохранилища. Несколько часов борьбы с техникой ничего не дали – транспорт отказывался ехать дальше. Пришлось вызывать спасателей.

Снегоходчика эвакуировали на катере с воздушной подушкой.