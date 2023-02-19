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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 3:10

В Красноярске при пожаре на Норильской пострадали 3 человека

200 жильцов эвакуировались самостоятельно
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Красноярске вечером 18 февраля произошел серьезный пожар на улице Норильской. Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 19:43. На место выехали 8 единиц техники и 23 человека личного состава.

Когда разгорелся пожар, то самостоятельно смогли эвакуироваться 200 жильцов дома. Еще троих спасли сотрудники МЧС. К счастью, никто не погиб. Пострадали трое жителей дома.

Возгорание локализовали, а затем ликвидировали на 20 квадратных метрах. О причинах пока ничего не сообщается.