Житель Минусинска в ссоре с подругой угрожал выбросить из окна годовалую дочь

Фото: СК по Красноярскому краю

В Минусинске следователи завели уголовное дело на местного жителя. Во время ссоры с сожительницей он угрожал убить их совместную годовалую дочь. За всем этим наблюдал еще один ребенок – их трехлетний сын.

Как рассказали в СК, 25-летний мужчина напился и поругался со своей 23-летней подругой, после чего начал угрожать убийством дочери. Он схватил ребенка и свесил его из окна пятого этажа. Трагедию предотвратила соседка, которая услышала шум в квартире и пришла разобраться с ситуации.

В прокуратуре уточнили, что мать ранее на учете не состояла, а вот отец уже был судим. Сейчас его задержали и поместили под стражу – мужчине грозит уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.