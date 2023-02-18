9-летний красноярец Павел Зилев прошел в финал конкурса «Голос. Дети»

Фото: мэрия Красноярска

Павел Зилев из Красноярска стал финалистом конкурса «Голос. Дети». Накануне 9-летний конкурсант выступил в шоу в дополнительном этапе – юный красноярец спел песню «Трава у дома». Выступление вызвало фурор среди зрителей.

В декабре Павел прошел слепое прослушивание и попал в команду певицы Максим. Красноярец успешно прошел все этапы конкурса – теперь ему предстоит выступить в финале, в эту среду, 22 февраля.

Отметим, что на конкурс в Москву Павел поехал с матерью и учителем. Отец ребенка сейчас находится на СВО.