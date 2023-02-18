Полиция Красноярска нашла неадеквата, который избил таксиста за отказ ехать с младенцем

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Полиция отыскала жителя Красноярска, который избил таксиста в конфликте на улице Кутузова. Драка началась из-за отказа таксиста везти пассажиров – к нему вышли мужчина и две женщины с младенцем на руках, но поскольку клиенты не сообщили о малолетнем ребенке, водитель приехал без детского кресла. После совета вызвать другого таксиста мужчина-пассажир набросился на водителя.

После конфликта таксист обратился в полицию. У него была порвана куртка, вдобавок, мужчина разбил лобовое стекло его авто. Правоохранительным органам потребовалось чуть больше суток, чтобы отыскать буйного пассажира.

Несостоявшимся клиентом таксиста оказался 33-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что перед поездкой выпил, поэтому не отдавал отчета своим действиям. Мужчину уже привлекли к административке по статье о побоях, сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела об умышленном повреждении имущества.