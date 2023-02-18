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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 3:40

Минувшей ночью в Красноярском крае пришлось дважды спасать туристов на снегоходах

В обоих случаях у них сломались снегоходы и мужчины застряли в лесу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

Краевые спасатели за минувшие сутки дважды выезжали на вызов в леса Красноярского края. В обоих случаях вытаскивать приходилось отдыхающих, выехавших в лес на снегоходе. Обе операции в итоге закончились благополучно.

Первый вызов поступил в Емельяновском районе: там мужчина 1988 года рождения выехал покататься вместе с приятелем. Однако снегоход сломался, и мужчины застряли в лесу. Примечательно, что один из них пешком добрался до трассы и поймал попутку, а второй остался ждать спасателей.

Еще один вызов поступил в Богучанском районе: там у мужчины 1976 года рождения также сломался снегоход в районе скалы «Камешек». Спасатели отыскали и благополучно эвакуировали его.