Минувшей ночью в Красноярском крае пришлось дважды спасать туристов на снегоходах

Фото: служба спасения Красноярского края

Краевые спасатели за минувшие сутки дважды выезжали на вызов в леса Красноярского края. В обоих случаях вытаскивать приходилось отдыхающих, выехавших в лес на снегоходе. Обе операции в итоге закончились благополучно.

Первый вызов поступил в Емельяновском районе: там мужчина 1988 года рождения выехал покататься вместе с приятелем. Однако снегоход сломался, и мужчины застряли в лесу. Примечательно, что один из них пешком добрался до трассы и поймал попутку, а второй остался ждать спасателей.

Еще один вызов поступил в Богучанском районе: там у мужчины 1976 года рождения также сломался снегоход в районе скалы «Камешек». Спасатели отыскали и благополучно эвакуировали его.