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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 3:34

В Красноярске водитель сбил 8-летнего школьника на «зебре»

Мальчик внезапно побежал по переходу, а водитель не стал притормаживать
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: ГИБДД по Красноярскому краю

Фото и видео: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске неосторожный водитель не сбросил скорость перед «зеброй» и сбил ребенка. ЧП по данным полиции произошло на Ботанической, в районе школы №3: мальчик мельком глянул по сторонам и побежал бегом через дорогу, так что для водителя его появление стало внезапным.

Водитель «Хонды Фит», возможно, успел бы затормозить, если бы сбавил скорость перед пешеходным переходом. Однако он въехал на «зебру» на полном ходу. В полиции отметили, что водитель ранее уже неоднократно привлекался за превышение скорости.

Сейчас полиция проводит административное расследование. Водителю грозит небольшой штраф, а возможно и лишение прав на полтора года. Также мужчина заплатит 2,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества.