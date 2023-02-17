В Туве пьяная женщина принесла в больницу младенца и сбежала

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве женщина бросила своего новорожденного сына на пороге больницы. Инцидент произошел в январе – она завалилась в детскую больницу пьяной и оставил его в учреждении, после чего сбежала.

Изначально женщина принесла младенца на обследование. Неясно, сразу она собиралась бросить его, или приняла такое решение на месте – врачи диагностировали у ребенка пневмонию, и молодая мать могла испугаться ответственности за больного малыша.

Из-за плохого ухода ребенка пришлось госпитализировать в реанимацию. Женщина за ним так и не вернулась, поэтому тувинская прокуратура завела уголовное дело. Нерадивую мать сейчас разыскивают.