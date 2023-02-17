В Хакасии посиделки в пивнушке закончились массовой дракой с поножовщиной

Фото и видео: NotaBene

В Хакасии посетители небольшого кафе устроили массовую драку с оружием. ЧП произошло в небольшом «пивчике» в Саяногорске, пишет NotaBene. В драке участвовало около семи человек.

С чего начался конфликт, неясно, но его участники быстро перешли к жестким мерам. В ход пошли барные стулья, а один из мужчин ударил другого ножом. После этого сотрудники заведения вызвали полицию.

В больнице подтвердили, что к ним после драки обратились несколько мужчин. Им оказали первую помощь и отправили долечиваться домой. Сейчас полиция проверяет обстоятельства драки.