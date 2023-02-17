В Красноярске пройдет масштабная облава на пьяных водителей

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске на этих выходных начнется очередной рейд «Нетрезвый водитель». В полиции обещают, что проверки будут масштабными, при этом начнутся они уже этим вечером. Инспекторы будут перекрывать дороги в разных частях города и тормозить каждого водителя.

Отметим, что в последний раз такой рейд проходил в январе. Тогда инспекторам удалось за выходные поймать почти полсотни любителей пьяной езды, в том числе одного без прав. Однако, несмотря на регулярность рейдов, количество задерживаемых пьяниц не падает.

– Напоминаем, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД, за которое предусмотрен штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения влечет аналогичные правовые последствия. В случае повторного совершения данного правонарушения наступает уголовная ответственность, – добавили в МВД.