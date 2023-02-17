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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:56

Госавтоинспекторы предупреждают красноярцев о неблагоприятной погодной ситуации на дорогах

На улице сильный ветер и снегопад
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Госавтоинспекторы предупреждают красноярцев о неблагоприятной погодной ситуации на дорогах. Фото: ГИБДД Красноярск

Госавтоинспекторы предупреждают красноярцев о неблагоприятной погодной ситуации на дорогах. Фото: ГИБДД Красноярск

17 февраля дорожные полицейские призвали красноярцев быть осторожными на загородных трассах. Это связано с погодой.

На фоне резкого потепления погода изменилась – усилился ветер и начался снегопад, все это перешло в метель. Как итог – резко ухудшилась видимость и началась гололедица.

В связи с этим госавтоинспекторы призывают не выезжать за город молодым водителям и тем, кто не имеет опыта вождения в таких условиях.