В Красноярске продолжают работу пункты приема вещей для участников СВО
Фото: Ксения Высотина
В Красноярске свою работу продолжают пункты приема вещей для участников СВО. Подробности в телеграм-канале ZOV Красноярск.
Вещи для военнослужащих принимаются в будние дни с 14:00 до 20:00, в субботу – с 14:00 по 18:00, а в воскресенье выходной. Красноярцев просят сдавать химические грелки, дождевики, камуфлированную одежду из флиса, теплые носки, влажные салфетки, внешние аккумуляторы и тд.
Адреса пунктов приемов:
Октябрьский район: молодежный центр «Свое дело» (Высотная, 15, вход с левого торца здания);
Железнодорожный район: волонтерский центр «Доброе дело» (Красномосковская, 42);
Центральный район: центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (Бограда, 65);
Советский район: молодежный центр «Новые имена» (Аэровокзальная, 10);
Свердловский район: Центр технического проектирования (Тимошенкова, 87а);
Кировский район: центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (Транзитная, 52);
Ленинский район: молодежный «ИТ-центр» (Мичурина, 17).