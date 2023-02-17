В Красноярске продолжают работу пункты приема вещей для участников СВО Фото: Ксения Высотина

В Красноярске свою работу продолжают пункты приема вещей для участников СВО. Подробности в телеграм-канале ZOV Красноярск.

Вещи для военнослужащих принимаются в будние дни с 14:00 до 20:00, в субботу – с 14:00 по 18:00, а в воскресенье выходной. Красноярцев просят сдавать химические грелки, дождевики, камуфлированную одежду из флиса, теплые носки, влажные салфетки, внешние аккумуляторы и тд.

Адреса пунктов приемов:

Октябрьский район: молодежный центр «Свое дело» (Высотная, 15, вход с левого торца здания);

Железнодорожный район: волонтерский центр «Доброе дело» (Красномосковская, 42);

Центральный район: центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (Бограда, 65);

Советский район: молодежный центр «Новые имена» (Аэровокзальная, 10);

Свердловский район: Центр технического проектирования (Тимошенкова, 87а);

Кировский район: центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (Транзитная, 52);

Ленинский район: молодежный «ИТ-центр» (Мичурина, 17).