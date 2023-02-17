В Красноярском крае самым популярным предметом ЕГЭ стало обществознание

Фото: krskstate.ru/министерство образования края

В Красноярском крае одиннадцатиклассники определились с предметами ЕГЭ, которые будут сдавать в 2023 году. Об этом сообщает министерство образования региона.

Так, пятый год подряд самым популярным экзаменом для сдачи ЕГЭ стало обществознание, его выбрали 45% выпускников. На втором месте профильная математика – 42%, на третьем информатика и ИКТ – этот предмет будет сдавать 21% участников.

Далее предметы расположились в таком порядке: биология (19%), физика (16%), история (15%), английский язык (11%), химия (8%), литература (8%), география (3%). Кроме того, немецкий язык выбрали 10 человек, французский – 7, китайский – 4 и испанский – 3 человека.

Напомним, что основной этап ЕГЭ начнется 26 мая с экзамена по географии. Завершится кампания 1 июля. В общей сложности экзамены в 2023 году будут сдавать 16 643 человека, из которых 15 197 человек – выпускники текущего года.