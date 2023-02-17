В Красноярске спустя четыре дня потушили пожар на складе на Пограничников Фото: Юлия КОВАЛЬ

17 февраля в Красноярске спустя четыре дня, наконец, потушили пожар на улице Пограничников. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщили, что ликвидация пожара объявлена в 15:20 часов. Напомним, что склад загорелся вечером 13 февраля. Площадь возгорания составила почти 8 тысяч квадратных метров. Для тушения привлекался даже пожарный поезд.

На складе хранились пиломатреиалы и алкоголь. Около 22:40 часов 13 февраля была объявлена локализация пожара. Все следующие дни сотрудники МЧС проливали горящие элементы склада.