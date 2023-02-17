В Красноярске модернизировали базовые станции сотовой связи во всех районах города

Чтобы качество связи всегда оставалось на высоте, операторы внедряют новые технологии и постоянно модернизируют сети. Фото предоставлено компанией

Во всех районах Красноярска модернизировали базовые станции сотовой связи. С каждым годом растет количество абонентов высокоскоростного интернета, увеличивается аудитория различных онлайн-сервисов. И чтобы качество связи всегда оставалось на высоте, операторы внедряют новые технологии и постоянно модернизируют сети – строят новые базовые станции, оборудуют их современной техникой, расширяют диапазон полос. Как рассказали специалисты МегаФона, расширение емкости сети четвертого поколения на треть дает возможность увеличить скорость мобильного интернета в 1,5 раза. Так, например, существенно выросли характеристики передачи данных в диапазоне LTE-1800. Он обеспечивает высокую скорость интернета и обладает повышенной проникающей способностью, поэтому абоненты могут пользоваться качественной услугой не только на улице, но и внутри помещений. Модернизация помогла снять часть трафика с наиболее загруженных базовых станций – даже при концентрации большого числа пользователей в одном месте можно будет ожидать привычно высокой скорости.

– Потребности горожан растут, трафик увеличивается, поэтому модернизация необходима, - говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким. - Сегодня 94% всего объема передачи данных в Красноярске приходится именно на сеть 4G.

Добавим, что масштабная модернизация сети прошла во всем Красноярском крае: как в крупных краевых городах, среди которых Зеленогорск, Железногорск, Енисейск и Ачинск, так и в районных центрах и небольших селах и деревнях, таких как Снежница, Васильевка, Марьевка, где живет несколько сотен человек.