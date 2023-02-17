Правительство России разрешило регионам вводить прогрессивные тарифы на электроэнергию

Перегрузка электросетей может привести к перебоям в энергообеспечении Фото: Мария ЛЕНЦ

Во многих регионах России фиксируется резкий рост потребления электроэнергии населением. При этом, по оценке специалистов, электроэнергия используется не для обогрева домов, освещения или работы электробытовых приборов, а на нелегальный бизнес – майнинг криптовалют. Серые майнеры организуют подпольные фермы по добыче криптовалюты, используя в больших объемах дешевую электроэнергию для получения прибыли. Перегрузка электросетей часто приводит к перебоям в энергообеспечении. Кроме того, создается дефицит электроэнергии и сложность с подключением новых потребителей, которые исправно платят за услугу. Как результат - сети начинают приходить в упадок. Но есть и еще одна сторона проблемы.

– Есть понятие перекрестного субсидирования. Граждане платят по пониженному тарифу, а за них фактически доплачивают промышленность и бизнес, - поясняет заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Наталья Назарова. – При стремительном росте потребления электроэнергии на майнинг криптовалют возникает ее дефицит, и отсюда рост перекрестного субсидирования. Есть предприниматель, который платит зарплаты, налоги, а есть тот, кто ведет серый бизнес. Один из вариантов, чтобы защитить честных потребителей, малообеспеченных граждан, чьи права на доступ к электроэнергии и теплу под угрозой, - это введение справедливых стимулирующих тарифов на электроэнергию с дифференциацией по объемам потребления: так, чтобы потребление, превышающее потребление домохозяйства (бытовые нужды), оплачивалось за полную цену.

По мнению депутата, такая мера позволит получить двойной эффект: ограничение нагрузок на сети со стороны серых предпринимателей и сокращение объемов перекрестного субсидирования. Но самое главное, что дифференцированный тариф не приведет к росту цены на электроэнергию для обычного потребителя, а это 99% населения. Повышение коснется только серых майнеров, ведущих нелегальный бизнес, и сверхбогатых которые отапливают большие дома и бассейны.