Заседание по делу снятия природоохранного статуса красноярского дендрария перенесено Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске перенесли первое заседание по делу о снятии природоохранного статуса дендрария в Академгородке. Об этом сообщает депутат краевого парламента Илья Зайцев.

Так, заседание по иску ФИЦ КНЦ СО РАН перенесено на 21 марта. Оно должно было пройти сегодня, 17 февраля. Напомним, что руководство научного центра пытается лишить дендрарий статуса ООПТ для его дальнейшей застройки.

Красноярцы выступили против таких планов. Начался даже сбор подписей. Добавим, что ученые пытались исполнить план со снятием природоохранного статуса еще в 2015 году, но тогда суд отказал.