Глава Красноярского края обещал поддержать швей-волонтеров

Александр Усс пообещал помочь красноярским швеям-волонтерам, которые помогают военнослужащим в зоне проведения СВО. К главе региона с просьбой помочь с организацией цеха обратилась одна из участниц движения «Шьем для наших», сообщает правительство региона.

Швеи, по словам Ольги Рычковой, уже направили бойцам немало теплых вещей. Ткань и необходимые материалы они приобретают на благотворительные взносы, однако оборудование не предназначено для таких объемов и тканей.

Александр Усс поблагодарил швей и выразил уверенность, что возможность оказать поддержку в той или форме найдется.