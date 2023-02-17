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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:25

Глава Красноярского края обещал поддержать швей-волонтеров

С просьбой помочь с организацией цеха попросила помочь одна из участниц волонтерского движения
Татьяна ИЛЬИНА

Александр Усс пообещал помочь красноярским швеям-волонтерам, которые помогают военнослужащим в зоне проведения СВО. К главе региона с просьбой помочь с организацией цеха обратилась одна из участниц движения «Шьем для наших», сообщает правительство региона.

Швеи, по словам Ольги Рычковой, уже направили бойцам немало теплых вещей. Ткань и необходимые материалы они приобретают на благотворительные взносы, однако оборудование не предназначено для таких объемов и тканей.

Александр Усс поблагодарил швей и выразил уверенность, что возможность оказать поддержку в той или форме найдется.