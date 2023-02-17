В Красноярске в Академгородке открыли детский сад на 300 мест

Фото: телеграм-канал Владислава Логинова

В Академгородке в Красноярске открылся детский сад на 300 мест. Сформированы 12 групп, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Владислав Логинов.

Сегодня в краевой столице строятся еще два детских сада: на улице Крайней и в микрорайоне «Медицинский городок».

Также для скоро приступят к поиску подрядчика для детского сада в микрорайоне «Бугач». Проект объекта уже прошел госэкспертизу. Еще один проект проходит проверку – это садик в жилом комплексе «Покровский».