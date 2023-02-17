В Красноярске в Центральном районе демонтируют последние незаконные павильоны

Фото: администрация Красноярска

В Центральном районе Красноярска продолжается работа по демонтажу незаконно установленных павильонов. Их осталось всего несколько, сообщает администрация города.

В прошлом году убрали 97 павильонов – причем большую часть демонтировали сами собственники. Лишь 37 их них пришлось убрать за счет бюджетных средств. В 2023 году на эти цели выделено 400 тысяч рублей.

Первыми демонтируют шлагбаум и ограждение по улице Ленина, которые незаконно установили арендаторы нежилого помещения. Уберут и гараж по улице Урицкого.