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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:38

В Красноярске в Центральном районе демонтируют последние незаконные павильоны

На это потратят 400 тысяч рублей
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Центральном районе Красноярска продолжается работа по демонтажу незаконно установленных павильонов. Их осталось всего несколько, сообщает администрация города.

В прошлом году убрали 97 павильонов – причем большую часть демонтировали сами собственники. Лишь 37 их них пришлось убрать за счет бюджетных средств. В 2023 году на эти цели выделено 400 тысяч рублей.

Первыми демонтируют шлагбаум и ограждение по улице Ленина, которые незаконно установили арендаторы нежилого помещения. Уберут и гараж по улице Урицкого.