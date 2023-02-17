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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 4:58

В Красноярском крае будут судить мужчину за двойное убийство

Расследование окончено
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: СК по Красноярскому краю

Фото: СК по Красноярскому краю

В Канском районе перед судом предстанет 31-летний мужчин, обвиняемый в двойном убийстве. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

11 декабря в селе Польное под Канском мужчина после выпитого алкоголя и принятых наркотиков отправился к своей бывшей девушке. Он так хотел поговорить с ней, что топором разрубил замок входной двери.

Испуганная женщина позвонила знакомому с призывом о помощи, тот отправил к ней своих приятелей 35 и 38 лет. Приехав на место, между мужчинами завязалась драка, неадекватный парень схватил на кухне ножи и зарезал прибывших на помощь сельчан.

В итоге мужчину задержали и завели в его отношении уголовное дело. Расследование окончено, материалы переданы в суд.