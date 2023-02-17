Житель Ачинска на снегоходе устроил погоню с полицейским Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске местный житель пытался скрыться от инспекторов ДПС на снегоходе по асфальту. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Ночью дорожные полицейские увидели, как водитель снегохода едет по тротуару. Увидев инспекторов, он попытался скрыть. Началась погоня, которая, впрочем, продлилась недолго.

Водителя остановили, оказалось, что 38-летний ачинец пьян. В его крови выявлено 0,88 промилле алкоголя. На мужчину завести административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Теперь мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Снегоход отправлен на спецстоянку.