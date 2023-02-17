Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 4:08

Житель Ачинска на снегоходе устроил погоню с полицейским

Мужчине грозит штраф и лишение прав
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Ачинска на снегоходе устроил погоню с полицейским

Житель Ачинска на снегоходе устроил погоню с полицейским

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске местный житель пытался скрыться от инспекторов ДПС на снегоходе по асфальту. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Ночью дорожные полицейские увидели, как водитель снегохода едет по тротуару. Увидев инспекторов, он попытался скрыть. Началась погоня, которая, впрочем, продлилась недолго.

Водителя остановили, оказалось, что 38-летний ачинец пьян. В его крови выявлено 0,88 промилле алкоголя. На мужчину завести административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Теперь мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. Снегоход отправлен на спецстоянку.