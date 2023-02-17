На Красноярской ГЭС прошли учебно-тренировочные сборы кинологических служб

В сборах приняли участие сотрудники кинологического центра МВД и ГУФСИН, а также специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов краевого учреждения «Спасатель». Фото предоставлено компанией

На Красноярской ГЭС компании Эн+ прошли учебно-тренировочные сборы кинологических служб. В них приняли участие сотрудники станции, кинологического центра МВД и ГУФСИН, а также специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов краевого учреждения «Спасатель». Для тренировки была придумана легенда: у центрального входа ГЭС был обнаружен бесхозный рюкзак.

Для проверки объекта на место прибыли кинологи центра и сотрудники «Спасателя». Потенциально опасный предмет проверила бельгийская овчарка Ивар: угрозы не обнаружено. И все же собаки - лабрадор, немецкие и бельгийские овчарки – для верности исследовали территорию станции, машинный зал и гребень плотины.

Служебные собаки исследовали территорию станции, машинный зал и гребень плотины. Фото предоставлено компанией

– Во время совместных сборов мы практиковали навыки по поиску и обнаружению опасных веществ, отрабатывали тактику межведомственного взаимодействия на Красноярской ГЭС, – рассказывает начальник центра кинологической службы ГУ МВД по Красноярскому краю Сергей Сидорович. – Такие выездные учения на различных объектах – важная часть тренировочного процесса собак, они проходят социализацию, общаются. Также важный элемент в обучении собак – исследование незнакомых территорий.

В здании станции четвероногим бойцам заранее приготовили задания для проверки поисково-разведывательных навыков. Работа сложная, запахи и отвлекающие звуки работающего энергообъекта доносятся с разных сторон, но это не сбивает собак с поиска. Они привыкли искать и находить, а обнаружение обозначают пассивным поведением - садятся или ложатся.

Все чисто: угрозы не обнаружено! Фото предоставлено компанией

- Особенность учений заключается в том, что они проходят без вмешательства в технологический процесс на территории действующего энергообъекта в реальных условиях, - поясняет руководитель проектов станции Дмитрий Краснобаев. - При этом обеспечивается полная безопасность всех участников учений, и служебных собак.