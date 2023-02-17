Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 2:58

Директором Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова стала Анастасия Кистова

В музейной сфере она работает уже 10 лет
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

Новым директором Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова назначена Анастасия Кистова. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

С 2012 года она занимала должность заместителя директора по научной работе в музее.

В музейной сфере Анастасия Кистова работает уже 10 лет. Она окончила Сибирский федеральный университет по специальности «искусствоведение» и является доцентом кафедры культурологии и искусствоведения СФУ, имеет степень кандидата философских наук.