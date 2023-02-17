В Ачинске женщина отсудила деньги с «представителей водоканала», которые якобы установили ей специальные счетчики

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В Ачинске пожилая женщина отсудила более 86 тысяч рублей у компании, которая якобы установила ей специальные счетчики. Горожанке сказали, что решение об их монтаже было принято на общедомовом собрании, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Специалисты представились «представителями водоканала» и объяснили, что эти счетчики будут перекрывать воду неплательщикам. За оборудование, установку и техобслуживание женщина заплатила 36 800 рублей.

Однако вскоре она узнала, что жильцы не обязаны ставить подобные счетчики. Более того, оказалось, что ей поставили фильтры для очистки воды.

С претензией горожанка обратилась в компанию, но там вернуть деньги ей отказались. Тогда с помощью специалистов Роспотребнадзора она обратилась в суд. Там признали, что женщину ввели в заблуждение.

Теперь фирма должна вернуть не только потраченные женщиной деньги, но и проценты за их пользование и компенсацию морального вреда.