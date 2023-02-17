Чемпион мира по боксу Марк Петровский подарил свои победные перчатки губернатору Красноярского края

Фото: Александр Черных
Глава Красноярского края посетил мастер-класс, который провели боксеры Марк Петровский и Алексей Скоморохой для ребят. За внимание к развитию этого вида спорта действующий чемпион мира подарил Александру Уссу свои победные перчатки, сообщили в правительстве региона.
Профессиональный спортсмен рассказал, что регулярно тренируется в спортзале «Витязь» и занимается с ребятами. В планах у Марка Петровского подтвердить свой статус действующего чемпиона мира среди любителей на чемпионате, который пройдет в мае 2023 года в Ташкенте.
Глава региона пожелал боксерам движения к новым вершинам и поздравил с превосходными результатами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Красноярский боксер Марк Петровский третий раз выиграл бой на профессиональном ринге
Бой проходил в Серпухове, 4 февраля. Победу чемпиону мира 2021 года присудили единогласно все три судьи. На этот раз он одолел Абдрахмана Табула из Ганы. (подробнее)